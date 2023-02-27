Andre Manuel Silva Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Manuel Silva Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Manuel Silva Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andre Manuel Silva Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andre Manuel Silva Moreira 11 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andre Manuel Silva Moreira Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Manuel Silva Moreira'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andre Manuel Silva Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andre Manuel Silva Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında US Esch
1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03
Andre Manuel Silva Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andre Manuel Silva Moreira şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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