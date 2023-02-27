Andre Manuel Silva Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Manuel Silva Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andre Manuel Silva Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Manuel Silva Moreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.