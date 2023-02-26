Andre Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Martins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Martins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Martins 21 Ocak 1990 tarihinde Santa Maria da Feira şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Renato Soares Martins şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Martins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Andre Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Martins'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Martins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andre8martins/

Andre Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andre Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2005 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2007 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2009 yılında Real SC

30 Haziran 2010 yılında Sporting CP

1 Ağustos 2010 yılında Belenenses

31 Aralık 2010 yılında Sporting CP

1 Ocak 2011 yılında Pinhalnovense

30 Haziran 2011 yılında Sporting CP

8 Ağustos 2016 yılında Olimpiakos

6 Eylül 2018 yılında Legia Varşova

13 Ocak 2022 yılında H. Beer Sheva

Andre Martins kimdir

Andre Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Martins şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AD Argoncilhe (1998-2001), CD Feirense (2001-2003), Sporting CP (2003-2004)

Andre Martins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz takımında 6 numaralı formasıyla 10 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 8 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andre Martins nereli

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