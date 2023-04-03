Andre Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andre Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andre Miranda 25 Eylül 2007 tarihinde Setúbal şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Alexandre Mendes Miranda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andre Miranda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Andre Miranda, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Miranda'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Andre Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andre Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Vitória FC Y
1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17
Andre Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andre Miranda şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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