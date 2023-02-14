Andre Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Moreira 2 Aralık 1995 tarihinde Ribeirão şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Campos Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Moreira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Andre Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andre Moreira'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andre Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında GD Ribeirão

14 Ağu 2014 yılında Atlético Madrid

15 Ağu 2014 yılında Moreirense

30 Haziran 2015 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2015 yılında União Madeira

30 Haziran 2016 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2016 yılında Belenenses

16 Ağu 2016 yılında Atlético Madrid

13 Temmuz 2017 yılında SC Braga

31 Aralık 2017 yılında Atlético Madrid

1 Ocak 2018 yılında Belenenses

30 Haziran 2018 yılında Atlético Madrid

1 Ağu 2018 yılında Aston Villa

22 Ocak 2019 yılında Atlético Madrid

23 Ocak 2019 yılında Feirense

30 Haziran 2019 yılında Atlético Madrid

30 Temmuz 2019 yılında B SAD

1 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

Andre Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Moreira şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Andre Moreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U21 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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