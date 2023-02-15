Andre Nader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Nader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Nader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Nader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Nader 25 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Nader Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsidesportsmgmt yapmaktadır. Andre Nader, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Nader'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Nader Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Nader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Andre Nader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Nader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sollentuna U17

1 Ocak 2016 yılında Karlbergs BK

22 Ocak 2018 yılında Oskarshamns AIK

1 Mart 2018 yılında Högsby IK

30 Kasım 2018 yılında Oskarshamns AIK

1 Mart 2019 yılında Högsby IK

30 Haziran 2019 yılında Oskarshamns AIK

1 Temmuz 2019 yılında Karlbergs BK

1 Ocak 2021 yılında FC Järfälla

1 Temmuz 2022 yılında Täby FK

30 Ocak 2023 yılında Östersund

Andre Nader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Nader şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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