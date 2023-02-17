Andre Neitzke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Neitzke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Neitzke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Neitzke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Neitzke 24 Kasım 1986 tarihinde Paranà şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da André Luis Neitzke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Neitzke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Andre Neitzke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Neitzke'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Neitzke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Neitzke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Neitzke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Neitzke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Cerezo Osaka

24 Temmuz 2006 yılında Tokushima Vort.

1 Ocak 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2010 yılında São José-SP

1 Ocak 2011 yılında Porto Alegre

1 Ocak 2012 yılında Paulista FC

1 Temmuz 2013 yılında Veranópolis-RS

1 Ocak 2014 yılında Toledo EC

1 Temmuz 2014 yılında FC Schaffhausen

28 Eylül 2017 yılında FC Sion

1 Temmuz 2019 yılında Neuchâtel Xamax

8 Eylül 2020 yılında FC Schaffhausen

1 Ocak 2022 yılında SC Brühl SG

Andre Neitzke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Neitzke şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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