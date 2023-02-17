Andre Ntambue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Ntambue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Ntambue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Ntambue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Ntambue 16 Nisan 1992 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hollanda,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da André Kalenga Ntambue şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Ntambue Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Andre Ntambue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Andre Ntambue'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Ntambue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Ntambue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Ntambue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Ntambue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında ADO Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında ADO U21

1 Temmuz 2013 yılında Diegem Sport

1 Şubat 2014 yılında Ceahlăul

6 Ağu 2014 yılında Géants Athois

1 Temmuz 2015 yılında FC Gullegem

19 Ocak 2016 yılında KMSK Deinze

17 Şubat 2017 yılında Landskrona

1 Temmuz 2017 yılında FC Gullegem

1 Temmuz 2018 yılında KSV Temse

1 Temmuz 2019 yılında Olsa Brakel

1 Temmuz 2020 yılında KVK Ninove

Andre Ntambue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Ntambue şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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