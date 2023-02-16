Andre Penalva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Penalva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Penalva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Penalva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Penalva 1 Aralık 1994 tarihinde Penalva şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da André Lucas Matos Gama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Penalva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Andre Penalva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Penalva'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andre Penalva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Penalva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Penalva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Penalva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Makedonija

27 Ağu 2019 yılında Moto Club MA

12 Eylül 2019 yılında Kazma SC

26 Ekim 2020 yılında River-PI

24 Şubat 2021 yılında Boa Esporte

30 Temmuz 2021 yılında Moto Club MA

23 Ağu 2021 yılında Sitra Club

20 Ocak 2022 yılında Itabaiana-SE

22 Eylül 2022 yılında Icasa

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Andre Penalva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Penalva şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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