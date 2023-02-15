Andre Picornell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Picornell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Picornell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Picornell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Picornell 3 Nisan 2004 tarihinde Hässelby şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Picornell Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Andre Picornell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Picornell'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andre Picornell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Picornell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Picornell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Picornell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında IF Bromma U19

8 Ocak 2022 yılında Djurgården U19

1 Şubat 2023 yılında Djurgården

Andre Picornell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Picornell şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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