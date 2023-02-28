Andre Rampersad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Rampersad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Rampersad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Rampersad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Rampersad 2 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Andre Jesse Rampersad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Rampersad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 10 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Andre Rampersad'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Rampersad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://mobile.twitter.com/rampersad_andre

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http://www.instagram.com/andre_rampersad

Andre Rampersad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Rampersad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Andre Rampersad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Rampersad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2019 yılında HFX Wanderers

Andre Rampersad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Rampersad şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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