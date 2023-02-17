Andre Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Ribeiro 9 Haziran 1997 tarihinde Carouge şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da André David Oliveira Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Ribeiro Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Andre Ribeiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Ribeiro'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Ribeiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ribeiro19andre/

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Andre Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Andre Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2017 yılında Braga B

2 Eylül 2019 yılında FC St. Gallen

10 Şubat 2021 yılında Grasshoppers

30 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2022 yılında AC Bellinzona

31 Ocak 2023 yılında Rapperswil-Jona

Andre Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Ribeiro şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Ribeiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meyrin FC (2006-2012), Etoile Carouge FC (2012-2013), FC Zürich (2013-2017)

Portekiz U20 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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