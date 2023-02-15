Andre Romer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Romer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Romer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Romer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Romer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Romer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Romer

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Romer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Romer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Romer 18 Temmuz 1993 tarihinde Køge şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Ibsen Rømer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Romer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Andre Romer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Andre Romer'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Romerboyu ve yaşı kaç

Andre Romer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Romer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andre Romer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Romer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Midtjylland U19

1 Ocak 2013 yılında Midtjylland

4 Ocak 2018 yılında Odense BK

19 Temmuz 2018 yılında Randers

22 Şubat 2021 yılında Elfsborg

Andre Romer kimdir

Andre Romer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Romer şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Køge BK

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Andre Romer nereli

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