Andre Romer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Romer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Romer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Romer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Romer 18 Temmuz 1993 tarihinde Køge şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Ibsen Rømer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Romer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Andre Romer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Andre Romer'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andre Romer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Romer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andre Romer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Romer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Midtjylland U19

1 Ocak 2013 yılında Midtjylland

4 Ocak 2018 yılında Odense BK

19 Temmuz 2018 yılında Randers

22 Şubat 2021 yılında Elfsborg

Andre Romer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Romer şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Køge BK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.