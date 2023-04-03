Andre Seruca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Seruca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Seruca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Seruca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Seruca 29 Ekim 2000 tarihinde Faro şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Seruca Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Seruca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. Andre Seruca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andre Seruca'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Seruca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Seruca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Seruca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Seruca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Olhanense U15

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2017 yılında Farense U19

1 Temmuz 2018 yılında Tondela U19

1 Temmuz 2019 yılında Farense 1910

1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23

31 Ocak 2022 yılında Amora FC

30 Haziran 2022 yılında SC Farense A23

Andre Seruca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Seruca şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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