Andre Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Sousa 16 Temmuz 1997 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da André Manuel Pinto Nogueira Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Sousa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Sousa'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Salgueiros A

1 Temmuz 2010 yılında Boavista CJ

1 Temmuz 2011 yılında Boavista Sub-15

1 Temmuz 2012 yılında Boavista Sub-17

1 Temmuz 2014 yılında Paços F. U19

1 Temmuz 2016 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2017 yılında Paços F. B

16 Temmuz 2018 yılında Leça

1 Ocak 2019 yılında União Madeira

1 Temmuz 2019 yılında Pedras Salgadas

1 Temmuz 2021 yılında Pevidém

25 Temmuz 2022 yılında Francs Borains

Andre Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Sousa şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Porto (2002-2008), SC Salgueiros (2008-2010), Boavista FC (2010-2014), FC Paços de Ferreira (2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.