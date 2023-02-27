Andre Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Vasquez 30 Ocak 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Lisardo André Vasquez Pizarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Vasquez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Andre Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andre Vasquez'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andre Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andre Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andre Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2021 yılında Pirata FC

1 Ocak 2023 yılında FBC Melgar

Andre Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Vasquez şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andre Vasquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alianza Lima (2012-2020)

Peru U20 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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