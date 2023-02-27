Andrea Amodio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Amodio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Amodio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Amodio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Amodio 13 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Amodio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrea Amodio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andrea Amodio'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrea Amodio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrea Amodio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrea Amodio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Amodio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2012 yılında Belvaux

1 Temmuz 2015 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2019 yılında Differdange 03

Andrea Amodio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Amodio şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andrea Amodio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC The Belval Belvaux, FC Metz (2011/12)

Lüksemburg U19 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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