Andrea Bertolacci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Bertolacci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrea Bertolacci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrea Bertolacci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrea Bertolacci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Bertolacci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Bertolacci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Bertolacci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Bertolacci 11 Ocak 1991 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Bertolacci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLAN DONE yapmaktadır. Andrea Bertolacci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatih Karagümrük futbol takımında oynamaktadır. Fatih Karagümrük takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrea Bertolacci'nin Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrea Bertolacci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Bertolacci

http://www.instagram.com/andreabertolacci/

http://www.facebook.com/AndreaBertolacciOfficial/frefts

Andrea Bertolacciboyu ve yaşı kaç

Andrea Bertolacci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrea Bertolacci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.90 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrea Bertolacci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Bertolacci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Roma A19

4 Ocak 2010 yılında Lecce

30 Haziran 2012 yılında Roma

19 Temmuz 2012 yılında Genoa

1 Temmuz 2015 yılında Roma

2 Temmuz 2015 yılında Milan

15 Temmuz 2017 yılında Genoa

30 Haziran 2018 yılında Milan

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2019 yılında Sampdoria

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2021 yılında Karagümrük

12 Ocak 2022 yılında Kayserispor

21 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Karagümrük

Andrea Bertolacci kimdir

Andrea Bertolacci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Bertolacci şuan Fatih Karagümrük takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roma

Andrea Bertolacci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 7 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Andrea Bertolacci nereli

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