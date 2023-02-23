Andrea Compagno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Compagno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Compagno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Compagno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Compagno 22 Nisan 1996 tarihinde Palermo şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Compagno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Andrea Compagno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrea Compagno'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrea Compagno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrea Compagno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andrea Compagno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Compagno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Catania

10 Ocak 2015 yılında Due Torri

30 Haziran 2015 yılında Catania

8 Eylül 2015 yılında Pinerolo

12 Ocak 2016 yılında Torino U19

14 Temmuz 2016 yılında Pinerolo

2 Aralık 2016 yılında Argentina

6 Temmuz 2017 yılında Borgosesia

13 Ocak 2018 yılında Nuorese

4 Ağustos 2018 yılında Tre Fiori

13 Temmuz 2020 yılında FC U Craiova

29 Ağustos 2022 yılında FCSB

Andrea Compagno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Compagno şuan FCSB takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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