Andrea Deidda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Deidda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Deidda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Deidda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Deidda 15 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Deidda Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Andrea Deidda'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrea Deidda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrea Deidda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrea Deidda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Deidda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Jeunesse Esch

Andrea Deidda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Deidda şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.