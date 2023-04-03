Andrea Hasanago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Hasanago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Hasanago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andrea Hasanago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andrea Hasanago 1 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andrea Hasanago Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrea Hasanago, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrea Hasanago'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andrea Hasanago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andrea Hasanago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında PAO U17
1 Temmuz 2022 yılında PAO U19
Andrea Hasanago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andrea Hasanago şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Andrea Hasanago Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Arnavutluk U17 takımında 23 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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