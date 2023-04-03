Andrea Hasanago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Hasanago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andrea Hasanago kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrea Hasanago ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.