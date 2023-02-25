Andrea Lila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Lila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Lila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Lila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Lila 14 Ağustos 2003 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Lila Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrea Lila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andrea Lila'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrea Lila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrea Lila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrea Lila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Lila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Besa Kavajë U19

1 Temmuz 2022 yılında KS Besa

Andrea Lila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Lila şuan KS Besa takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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