Andrea Padula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrea Padula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrea Padula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrea Padula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrea Padula 4 Nisan 1996 tarihinde Mendrisio şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İtalya,Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrea Padula Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TM yapmaktadır. Andrea Padula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andrea Padula'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrea Padula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andrea Padula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrea Padula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrea Padula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Team Ticino U21

20 Temmuz 2016 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2017 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2017 yılında FC Chiasso

3 Ocak 2018 yılında FC Lugano

18 Ocak 2018 yılında Monza

30 Haziran 2018 yılında FC Lugano

9 Temmuz 2018 yılında FC Chiasso

13 Ocak 2020 yılında FC Wil 1900

11 Eylül 2020 yılında FC Basel

31 Ağu 2022 yılında AC Bellinzona

Andrea Padula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrea Padula şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Lugano

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.