Andreas Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Andersson 27 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Andersson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Andreas Andersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Andreas Andersson'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andreas Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andreas Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Elfsborg

1 Mart 2011 yılında FC Trollhättan

1 Mayıs 2011 yılında Elfsborg

6 Şubat 2013 yılında Ljungskile

30 Kasım 2013 yılında Elfsborg

1 Ocak 2014 yılında Sirius

1 Ocak 2016 yılında Gefle

30 Ocak 2017 yılında Östersund

30 Kasım 2017 yılında Gefle

8 Ocak 2018 yılında Östersund

29 Ocak 2019 yılında Dalkurd

31 Ocak 2020 yılında GIF Sundsvall

Andreas Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Andersson şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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