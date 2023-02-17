Andreas Bengtsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Bengtsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Bengtsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Bengtsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Bengtsson 22 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Carl Oscar Andreas Bengtsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Bengtsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Andreas Bengtsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Bengtsson'nin HB Köge ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Bengtsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Bengtsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andreas Bengtsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Bengtsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Halmstad U19

1 Ocak 2015 yılında Halmstads BK

19 Ocak 2023 yılında HB Köge

Andreas Bengtsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Bengtsson şuan HB Köge takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Bengtsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Halmstads BK (-2014)

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.