Andreas Bjelland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Bjelland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Bjelland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Bjelland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Bjelland 11 Temmuz 1988 tarihinde Fredensborg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Bjelland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Andreas Bjelland, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Bjelland'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Bjelland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Bjelland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andreas Bjelland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Bjelland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2007 yılında Lyngby BK

1 Ağu 2009 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2012 yılında Twente

2 Temmuz 2015 yılında Brentford

9 Temmuz 2018 yılında FC Kopenhag

15 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK

30 Haziran 2022 yılında FC Kopenhag

1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK

Andreas Bjelland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Bjelland şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Bjelland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Søllerød-Vedbæk, Lyngby BK

Danimarka takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 2 gol atmıştır.

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