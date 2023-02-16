Andreas Bouchalakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Bouchalakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Bouchalakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Bouchalakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Bouchalakis 5 Nisan 1993 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Μπουχαλάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Bouchalakis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Andreas Bouchalakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. Konyaspor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Bouchalakis'nin Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Bouchalakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Bouchalakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andreas Bouchalakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Bouchalakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2013 yılında Olimpiakos

2 Temmuz 2013 yılında Ergotelis

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

27 Temmuz 2017 yılında Nottm Forest

1 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

2 Şubat 2023 yılında Konyaspor

30 Haziran 2023 yılında Olimpiakos

Andreas Bouchalakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Bouchalakis şuan Konyaspor takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Andreas Bouchalakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 5 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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