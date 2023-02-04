Andreas Bruus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Bruus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Bruus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Bruus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Bruus 16 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Bruus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Andreas Bruus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Bruus'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Andreas Bruus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andreas Bruus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andreas Bruus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Bruus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2016 yılında Bröndby IF U19

1 Ocak 2018 yılında Bröndby IF

31 Ağu 2018 yılında FC Roskilde

30 Haziran 2019 yılında Bröndby IF

18 Temmuz 2022 yılında Troyes

Andreas Bruus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Bruus şuan Troyes takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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