Andreas Buch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Buch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Buch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Buch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Buch 25 Nisan 1993 tarihinde Frankenthal şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Funk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Buch Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Buch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Buch'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Buch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Buch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Buch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Buch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında VfR Grünstadt

1 Temmuz 2015 yılında Pfeddersheim

1 Temmuz 2019 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Andreas Buch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Buch şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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