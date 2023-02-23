Andreas Chiritoiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Chiritoiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Chiritoiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Chiritoiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Chiritoiu 26 Ekim 2003 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Chirițoiu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Chiritoiu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Chiritoiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Chiritoiu'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Chiritoiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Chiritoiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andreas Chiritoiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Chiritoiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında U. Constanta

31 Aralık 2022 yılında FCSB II

1 Ocak 2023 yılında Otelul Galati

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Andreas Chiritoiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Chiritoiu şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Andreas Chiritoiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.