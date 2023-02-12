Andreas Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Christensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Christensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Christensen 10 Nisan 1996 tarihinde Lillerød şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andreas Bødtker Christensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Christensen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Andreas Christensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Christensen'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andreas Christensen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreaschristensen3/

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Andreas Christensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andreas Christensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andreas Christensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Christensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2004 yılında Bröndby IF II

1 Temmuz 2011 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2012 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2013 yılında Chelsea U21

1 Temmuz 2015 yılında Chelsea

10 Temmuz 2015 yılında Gladbach

30 Haziran 2017 yılında Chelsea

4 Temmuz 2022 yılında Barcelona

Andreas Christensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Christensen şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Christensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Skjold Birkerød (2000-2004)

Danimarka takımında 6 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 62 maçta 3 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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