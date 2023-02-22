Andreas Gianniotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Gianniotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Gianniotis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Gianniotis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreas Gianniotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Gianniotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Gianniotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Gianniotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Gianniotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Gianniotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Gianniotis 18 Aralık 1992 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ανδρέας Γιαννιώτης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Gianniotis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Andreas Gianniotis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Gianniotis'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Gianniotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Gianniotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andreas Gianniotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Gianniotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ethn. Gazoros

5 Temmuz 2012 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2014 yılında Fostiras

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

8 Ağustos 2014 yılında PAS Giannina

23 Ocak 2015 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2015 yılında Panionios

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

5 Eylül 2017 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

6 Ağustos 2020 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında Atromitos Athen

Andreas Gianniotis kimdir

Andreas Gianniotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Gianniotis şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Iraklis Thessaloniki, Apollon Kalamarias

Andreas Gianniotis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andreas Gianniotis nereli

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