Andreas Gulstorff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Gulstorff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Gulstorff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Gulstorff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Gulstorff 26 Ocak 2003 tarihinde Farum şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Gülstorff Pedersen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Gulstorff Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Andreas Gulstorff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 24 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Andreas Gulstorff'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Gulstorff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Gulstorff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andreas Gulstorff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Gulstorff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nordsjaell. U19

24 Ağu 2020 yılında Nordsjaelland

Andreas Gulstorff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Gulstorff şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.