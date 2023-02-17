Andreas Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Hansen 11 Ağu 1995 tarihinde Brøndby şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Hansen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Andreas Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Hansen'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andreas Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2014 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2016 yılında HB Köge

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK

27 Ocak 2022 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2022 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaelland

Andreas Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Hansen şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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