Andreas Hirzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Hirzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Hirzel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Hirzel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andreas Hirzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Hirzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andreas Hirzel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Hirzel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Hirzel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Hirzel 25 Mart 1993 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Hirzel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FST Sportsmanagement GmbH yapmaktadır. Andreas Hirzel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andreas Hirzel'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Hirzelboyu ve yaşı kaç

Andreas Hirzel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andreas Hirzel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Andreas Hirzel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Hirzel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2011 yılında SC Zofingen

30 Haziran 2012 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Aarau

1 Ağu 2012 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2013 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2013 yılında FC Baden 1897

1 Ekim 2013 yılında FC Wangen b. O.

12 Şubat 2014 yılında FC Baden 1897

30 Haziran 2014 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2014 yılında FC Vaduz

29 Eylül 2014 yılında FC Tuggen

14 Ekim 2014 yılında FC Vaduz

17 Temmuz 2015 yılında Hamburg

1 Temmuz 2018 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun

Andreas Hirzel kimdir

Andreas Hirzel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Hirzel şuan FC Thun takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Urdorf (2003-2004), FC Aarau (2004-2010)

Andreas Hirzel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U18 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andreas Hirzel nereli

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