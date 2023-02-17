Andreas Jungdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Jungdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Jungdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Jungdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Jungdal 22 Şubat 2002 tarihinde Singapore şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Kristoffer Jungdal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Jungdal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Andreas Jungdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Jungdal'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Jungdal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andreasjungdal/

Andreas Jungdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Jungdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Jungdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Jungdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında Milan U19

1 Temmuz 2022 yılında Milan

10 Ocak 2023 yılında SCR Altach

30 Haziran 2023 yılında Milan

Andreas Jungdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Jungdal şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Jungdal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skibet IF (-2014),Vejle BK (-2019)

Danimarka U21 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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