Andreas Kaevats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Kaevats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Kaevats adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andreas Kaevats Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andreas Kaevats 31 Aralık 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andreas Kaevats Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Andreas Kaevats, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Kaevats'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andreas Kaevats Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andreas Kaevats futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Harju JK U17
1 Ocak 2021 yılında Harju JK II
1 Ocak 2022 yılında Harju JK U21
4 Temmuz 2022 yılında Harju JK
Andreas Kaevats Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andreas Kaevats şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Harju JK (2015-2021)
Andreas Kaevats Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Estonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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