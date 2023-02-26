Andreas Kiivit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Kiivit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Kiivit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Kiivit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Kiivit 5 Temmuz 2003 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Kiivit Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Andreas Kiivit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Kiivit'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Kiivit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Kiivit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Kiivit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Kiivit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Elva U17

1 Ocak 2019 yılında FC Elva II

1 Ocak 2020 yılında FC Flora U21

31 Aralık 2020 yılında FC Elva II

12 Ocak 2021 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2022 yılında FC Flora

8 Temmuz 2022 yılında Pärnu Vaprus

31 Aralık 2022 yılında FC Flora

19 Ocak 2023 yılında Kalev

Andreas Kiivit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Kiivit şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Kiivit Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Otepää (-2013), FC Elva (2014-2018)

Estonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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