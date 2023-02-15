Andreas Landgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Landgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Landgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Landgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Landgren 17 Mart 1989 tarihinde Helsingborg şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sven Andreas Landgren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Landgren Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Andreas Landgren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 22 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Andreas Landgren'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Landgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andreas Landgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andreas Landgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Landgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2010 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2010 yılında Willem II

30 Haziran 2011 yılında Udinese

1 Ağu 2011 yılında Fredrikstad

1 Aralık 2011 yılında Udinese

1 Ocak 2012 yılında Fredrikstad

2 Nisan 2013 yılında Halmstads BK

1 Aralık 2013 yılında Fredrikstad

22 Ocak 2014 yılında Helsingborgs IF

Andreas Landgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Landgren şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Landgren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Helsingsborgs IF

İsveç takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Ağu 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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