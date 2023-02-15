Andreas Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Larsen 22 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andreas Beck Larsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Larsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Larsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Larsen'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andreas Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2009 yılında Bröndby IF II

1 Ocak 2011 yılında Hvidovre

1 Ocak 2015 yılında Lyngby BK

11 Mayıs 2018 yılında Víkingur

26 Mart 2019 yılında Trelleborg

21 Ocak 2021 yılında BK Frem

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2022 yılında Trelleborg

Andreas Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Larsen şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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