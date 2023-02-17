Andreas Lausen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Lausen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Lausen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Lausen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Lausen 15 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Sejr Lausen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Lausen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Andreas Lausen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Lausen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Lausen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Lausen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Lausen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Lausen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Esbjerg fB Alty

1 Temmuz 2019 yılında Esbjerg fB U19

21 Temmuz 2021 yılında FC Fredericia

Andreas Lausen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Lausen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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