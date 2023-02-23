Andreas Leitner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Leitner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Leitner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Leitner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Leitner 25 Mart 1994 tarihinde Leoben şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Leitner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Andreas Leitner, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Leitner'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Leitner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Leitner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Leitner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Leitner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sturm Altyapı

1 Ocak 2008 yılında Breitenau Jgd

1 Temmuz 2008 yılında Austria U19

1 Temmuz 2009 yılında Admira U19

1 Ocak 2011 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2011 yılında Admira Wacker

23 Temmuz 2015 yılında A. Klagenfurt

30 Haziran 2016 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2022 yılında Petrolul

Andreas Leitner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Leitner şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Leitner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Breitenau ab September 2000, Sturm Graz, Austria Wien, Admira Mödling

Avusturya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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