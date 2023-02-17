Andreas Lukse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Lukse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Lukse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Lukse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Lukse 8 Kasım 1987 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Lukse Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Andreas Lukse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Lukse'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Lukse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Lukse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andreas Lukse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Lukse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Rapid U15

1 Temmuz 2003 yılında Rapid U17

1 Temmuz 2005 yılında Rapid U19

1 Temmuz 2006 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2007 yılında Rapid Wien

1 Ocak 2008 yılında DSV Leoben

30 Haziran 2008 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2009 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2010 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2010 yılında First Vienna FC

30 Haziran 2011 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2011 yılında FC Lustenau

31 Ocak 2013 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2014 yılında SCR Altach

5 Temmuz 2019 yılında Nürnberg

5 Temmuz 2021 yılında First Vienna FC

Andreas Lukse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Lukse şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Lukse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Rapid Wien (05/1994-), AKA Rapid Wien

Avusturya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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