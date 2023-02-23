Andreas Mihaiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Mihaiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Mihaiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Mihaiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Mihaiu 29 Eylül 1998 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Mircea Mihaiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Mihaiu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Andreas Mihaiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Mihaiu'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andreas Mihaiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Mihaiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Mihaiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Mihaiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2017 yılında V. T. Măgurele

30 Haziran 2018 yılında Dinamo II

27 Temmuz 2018 yılında Chindia

30 Haziran 2019 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2019 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında Chindia

Andreas Mihaiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Mihaiu şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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