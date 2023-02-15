Andreas Murbeck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Murbeck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Murbeck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Murbeck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Murbeck 1 Mayıs 1998 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsveç,Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Murbeck Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM11 yapmaktadır. Andreas Murbeck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Murbeck'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Murbeck Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andreas Murbeck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Murbeck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Murbeck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında BoIS U17

1 Ocak 2015 yılında Midtjylland U19

16 Ağu 2017 yılında Skive IK

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2019 yılında Ljungskile

22 Ocak 2021 yılında Landskrona

5 Şubat 2022 yılında Sirius

Andreas Murbeck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Murbeck şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Furulunds IK, Malmö FF (-2013), Landskrona BoIS (2014), FC Midtjylland (2015-2017)

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