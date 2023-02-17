Andreas Nibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Nibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Nibe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Nibe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Nibe 31 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Nibe Hansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Nibe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Andreas Nibe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Nibe'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Nibe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Nibe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Andreas Nibe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Nibe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Midtjylland U19

21 Ocak 2023 yılında Naestved BK

30 Haziran 2023 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2023 yılında Midtjylland

Andreas Nibe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Nibe şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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