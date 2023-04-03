Andreas Nordentoft Ekrene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Nordentoft Ekrene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Nordentoft Ekrene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andreas Nordentoft Ekrene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andreas Nordentoft Ekrene 4 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andreas Nordentoft Ekrene Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Haugesund II futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Nordentoft Ekrene'nin FK Haugesund II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andreas Nordentoft Ekrene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andreas Nordentoft Ekrene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında FK Haugesund II
Andreas Nordentoft Ekrene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andreas Nordentoft Ekrene şuan FK Haugesund II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sveio IL (-2017), SK Vard Haugesund (2018-2020), FK Haugesund (2021-)
Andreas Nordentoft Ekrene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Norveç U18 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Norveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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