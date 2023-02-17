Andreas Oggesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Oggesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Oggesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Oggesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Oggesen 18 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Oggesen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Oggesen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Oggesen'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Oggesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Oggesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Oggesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Oggesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında SE Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında SönderjyskE U19

1 Ocak 2012 yılında SönderjyskE

1 Temmuz 2016 yılında FC Fredericia

1 Temmuz 2021 yılında Silkeborg IF

Andreas Oggesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Oggesen şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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