Andreas Pyndt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Pyndt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Pyndt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Pyndt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Pyndt 4 Mart 2001 tarihinde Allerød şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Pyndt Andersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Pyndt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Andreas Pyndt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Pyndt'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Pyndt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Pyndt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Pyndt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Pyndt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bröndby IF U17

1 Ocak 2018 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2021 yılında Bröndby IF

31 Ocak 2022 yılında B.93

30 Haziran 2022 yılında Bröndby IF

14 Temmuz 2022 yılında Hvidovre

30 Haziran 2023 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2023 yılında Bilinmiyor

Andreas Pyndt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Pyndt şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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