Andreas Ulmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Ulmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Ulmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Ulmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Ulmer 30 Ekim 1985 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Ulmer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andreas Ulmer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 28 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Andreas Ulmer'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Ulmer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AndreasUlmer17

http://www.instagram.com/andreasulmer/

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http://www.facebook.com/Ulmer.Andreas

Andreas Ulmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Ulmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andreas Ulmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Ulmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 1999 yılında Linz U15

1 Temmuz 2000 yılında Austria U15

1 Temmuz 2001 yılında Austria U17

1 Temmuz 2002 yılında Austria U19

1 Temmuz 2004 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2005 yılında Austria Wien

1 Ocak 2007 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2008 yılında SV Ried

28 Ocak 2009 yılında RB Salzburg

Andreas Ulmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Ulmer şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Ulmer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Asten (04/1993-), LASK Linz, FK Austria Wien

Avusturya takımında 2 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

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