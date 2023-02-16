Andreas Vaher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vaher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Vaher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Vaher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Vaher 15 Nisan 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Vaher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM Group yapmaktadır. Andreas Vaher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Vaher'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andreas Vaher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Vaher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Vaher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Vaher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Nomme U19

1 Ocak 2020 yılında Nomme United

1 Temmuz 2020 yılında FC Flora U21

31 Aralık 2020 yılında Nomme United

22 Şubat 2021 yılında SPAL U17

1 Temmuz 2021 yılında SPAL U18

1 Temmuz 2022 yılında SPAL U19

6 Ocak 2023 yılında SC Freiburg II

Andreas Vaher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Vaher şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Vaher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nõmme United (2013-2019)

Estonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Ağu 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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