Andreas Vaher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vaher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andreas Vaher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andreas Vaher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Andreas Vaher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Vaher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Vaher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Vaher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Vaher 15 Nisan 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Vaher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM Group yapmaktadır. Andreas Vaher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Vaher'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andreas Vaherboyu ve yaşı kaç

Andreas Vaher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Vaher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Andreas Vaher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Vaher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Nomme U19

1 Ocak 2020 yılında Nomme United

1 Temmuz 2020 yılında FC Flora U21

31 Aralık 2020 yılında Nomme United

22 Şubat 2021 yılında SPAL U17

1 Temmuz 2021 yılında SPAL U18

1 Temmuz 2022 yılında SPAL U19

6 Ocak 2023 yılında SC Freiburg II

Andreas Vaher kimdir

Andreas Vaher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Vaher şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nõmme United (2013-2019)

Andreas Vaher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Ağu 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andreas Vaher nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Julius Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guray Gazioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guray Gazioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guray Gazioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guray Gazioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Akoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Akoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Akoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Akoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gorkem Kiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Kiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gorkem Kiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Kiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları